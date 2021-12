La definizione e la soluzione di: La più grande e la più ricca delle ville imperiali romane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ADRIANA

Significato/Curiosità : La piu grande e la piu ricca delle ville imperiali romane

Civiltà romana il II secolo a.C. e la data dell'eruzione, il 79 d.C. Un altro grande serbatoio di pitture romane sono i ritratti su tavola delle mummie di Fayyum in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

