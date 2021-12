La definizione e la soluzione di: Un periodo difficile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CRISI

Significato/Curiosità : Un periodo difficile

Jerry Siegel (sezione Un periodo difficile) di licenziarli. Inizia così un periodo difficile per entrambi. In un primo momento cercano di rilanciarsi proponendo un nuovo personaggio, Funnyman, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con periodo; difficile; periodo compreso tra l oligocene e il pliocene; Il periodo storico più buio per gli Illuministi; Treni del periodo fascista usati fino al 1980; Il periodo di sviluppo nell adolescenza; Labirinti da cui è difficile districarsi; difficile come può esserlo una salita; Come un giallo... difficile da decifrare; E difficile da trovare; Cerca nelle Definizioni