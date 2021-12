La definizione e la soluzione di: Per farli crollare, bastano poche parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MITI

Altre definizioni con farli; crollare; bastano; poche; parole; C è chi deve farli ... mortali per arrivare a fine mese; Si minaccia di farli vedere verdi; Piace farli a palate; Si dice di farli ... se si esce a camminare; Basta un soffio per farlo crollare ; Fece crollare il tempio dei Filistei; Anagramma di crollare che rima con snello; Ne bastano pochi per intendersi; Parte metallica in punta alla sac à poche ; Le epoche della Terra; Sintetizza in poche parole un articolo; Si prepara con molta verdura e poche uova; Canta Sono solo parole ; Somme di parole ; Quello di parole aiuta a spiegarsi; Le parole che danno inizio a Promessi sposi; Cerca nelle Definizioni