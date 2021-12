La definizione e la soluzione di: Fa parte della Cina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TIBET

Cina dinastia Yuan (??), all'inizio della quale risalgono i viaggi di Marco Polo (????) in Cina. Inizialmente la Cina fa parte dell'Impero mongolo e Kublai Khan ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con parte; della; cina; Apparte nenti a te; parte ... del castello; Era l unica parte vulnerabile di Achille; Regioni interamente comprese all interno di uno Stato di cui non fanno parte ; L acido della vita; Città della Tunisia; La conduttrice della trasmissione Domenica in; La regione della Spagna che fu dominata da Enrico IV; Si macina a tavola; Sono in cina e in Congo; È vicina a Dunkerque; Una faccina ... nei messaggi ing;