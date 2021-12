La definizione e la soluzione di: Molluschi... con l osso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SEPPIE

Significato/Curiosità : Molluschi... con l osso

osso di seppia L'osso di seppia, detto anche sepion o sepiostario, è la caratteristica conchiglia interna calcarea delle seppie. Di forma ellissoide-lanceolata, biconvessa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

