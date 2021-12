La definizione e la soluzione di: Si mette alla tela dipinta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CORNICE

Significato/Curiosità : Si mette alla tela dipinta

I nottambuli (reindirizzamento da Nighthawks (dipinto)) pensieri. Tale atteggiamento mette in risalto il tema principale del quadro: la solitudine. Non è chiaro se il locale dipinto nel quadro fosse reale o fosse ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con mette; alla; tela; dipinta; Rimette re piede; Trasmette il Tg l; Trasmette col baracchino; Lo trasmette a puntate la Tv; Ha la sentinella alla porta; Stringe alla vita; Una sonata... alla napoletana; Pianta dalla quale si estrae un succo usato come amaro, eupeptico e purgante; tela robusta per vele; L ente che tutela gli investimenti in Borsa; Una tela impermeabile; Lamentela , piagnucolio; La vergogna dipinta in viso; L animale con la Dama dipinta da Leonardo; La Rawsthorne dipinta da Francis Bacon; Gli anni della Monna Lisa dipinta da Botero; Cerca nelle Definizioni