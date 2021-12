La definizione e la soluzione di: Film di Michele Placido sulla famigerata banda della Magliana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : ROMANZO CRIMINALE

Significato/Curiosità : Film di Michele Placido sulla famigerata banda della Magliana

banda della Magliana La banda della Magliana era un'organizzazione criminale mafiosa nata ed operante a Roma e nel resto del Lazio. Il nome, attribuito dalla stampa dell'epoca ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

