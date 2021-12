La definizione e la soluzione di: Fanno molto uso di tannino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CUOIAI

Significato/Curiosità : Fanno molto uso di tannino

Drago (ebraismo) (sezione Tutti gli usi di tannin o tanninim nel Tanakh) nachash e tannin. Entrambe possono significare "serpente" e in questa accezione sembrano equivalenti. Compaiono, infatti, in due brani molto simili: Esodo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con fanno; molto; tannino; Regioni interamente comprese all interno di uno Stato di cui non fanno parte; Ne fanno molte i turisti; fanno soldi con le odi; Li fanno i bambini per ottenere ciò che vogliono; Meravigliarsi molto ; Che non dura molto ; Arrabbiarsi molto : uscire dai __; Che è molto scelto ai jukebox; Cerca nelle Definizioni