Soluzione 14 lettere : MARINA MILITARE

Significato/Curiosità : Dispone di portaelicotteri e sottomarini

Marine nationale (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) cisterna e rimorchiatori), tra cui una portaerei a propulsione nucleare (unica marina europea a possederne una), e da dieci sottomarini nucleari, di cui quattro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

