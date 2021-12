La definizione e la soluzione di: Discussione, disputa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DIBATTITO

Significato/Curiosità : Discussione, disputa

disputa del Sacramento un'erronea interpretazione settecentesca di un passo vasariano; "disputa", cioè "discussione", presupporrebbe una divergenza o contrasto tra coloro che discutono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con discussione; disputa; Infervorata, come una discussione ; Un aspra discussione ; Si dànno quale argomento di discussione ; Come una certezza... messa in discussione ; Si disputa dopo le eliminatorie; Longchamp si disputa quello de Triomphe; Si disputa no ogni quattro anni; Vi si disputa una 24 Ore automobilistica; Cerca nelle Definizioni