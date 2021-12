La definizione e la soluzione di: Copia di un individuo ottenuta in laboratorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CLONE

Significato/Curiosità : Copia di un individuo ottenuta in laboratorio

Stati Uniti d'America (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) ISBN 0-252-06445-3. ^ Copia archiviata, su repubblica.it. URL consultato il 26 maggio 2020 (archiviato il 28 dicembre 2017). ^ Copia archiviata, su lastampa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con copia; individuo; ottenuta; laboratorio; I monaci che ricopia vano i testi antichi; Fare la copia delle chiavi; La copia in carne e ossa; copia ti da Internet; individuo esclusivo nelle relazioni amorose; Un individuo che tiene molto alla sua privacy; Un individuo gigantesco; Un individuo corpulento; ottenuta con l’inganno; Imbarcazione ottenuta scavando un tronco d'albero; Bevanda ottenuta da frutta; Razza ottenuta incrociando un gatto e un serval; Negozio che include anche un laboratorio ; Il laboratorio con i figurini; Un laboratorio di “haute couture”; Gemelli... costruiti in laboratorio ; Cerca nelle Definizioni