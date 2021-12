La definizione e la soluzione di: Confondere volutamente modo di dire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : MESCOLARE LE CARTE

Significato/Curiosità : Confondere volutamente modo di dire

Bullseye (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) creato da Miller. Non si conosce molto del passato di Bullseye, lui stesso tende spesso a Confondere le sue origini raccontando aneddoti distorti o imprecisi: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

