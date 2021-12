La definizione e la soluzione di: Comuni contenitori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCATOLE

Ghirba (categoria contenitori antichi e tradizionali) La ghirba (dall’arabo qirba, ovvero "otre in pelle") è un contenitore in pelle usato dagli indigeni di alcune tribù africane per il trasporto dell'acqua ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

