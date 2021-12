La definizione e la soluzione di: Lo si cita per chiarire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ESEMPIO

Significato/Curiosità : Lo si cita per chiarire

Piemonte (reindirizzamento da Patria cita) dell'industrializzazione, e l'economia ancora prevalentemente rurale del resto della Patria cita (così come l'autore torinese Armando Mottura definì il Piemonte nella celebre ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con cita; chiarire; Show pubblicita rio Rai terminato nel 1977; Esplicita re gli intenti: mettere le carte in __; Risorto, resuscita to; Il Piave __, recita una nota canzone militare; chiarire con meticolosità; Chi lo dice, desidera chiarire ; Può schiarire i capelli; Si dice per chiarire ; Cerca nelle Definizioni