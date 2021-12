La definizione e la soluzione di: Centro di corteo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RT

Significato/Curiosità : Centro di corteo

Corte costituzionale (Italia) La Corte costituzionale, nell'ordinamento italiano, è il più importante organo di garanzia costituzionale. I suoi compiti sono di: verificare la conformità ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con centro; corteo; Giunto in centro ; Lo stato centro -americano con capitale Tegucigalpa; Al centro della gomma della macchina; Il centro raccolta del... raccolto; Manifesti in corteo ; corteo di fedeli; L'ultimo tratto del corteo ; Cammina insieme ad altri in corteo ; Cerca nelle Definizioni