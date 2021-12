La definizione e la soluzione di: Un automobile di fabbricazione statunitense. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FORD

Significato/Curiosità : Un automobile di fabbricazione statunitense

Studebaker (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) socia anche di altre società produttrici di automobili a benzina fin dal 1911, più precisamente la Garford and E-M-F. La prima automobile a benzina interamente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con automobile; fabbricazione; statunitense; automobile Club de Suisse; Raffredda il radiatore dell’automobile ; Solleva l'automobile ; Il collaudo della resistenza di un'automobile agli urti; Missile di fabbricazione statunitense; Minerale usato come concime e nella fabbricazione di esplosivi; Serve per la fabbricazione dei laterizi; Idrocarburo usato nella fabbricazione di candele; La Eva attrice statunitense in Come un tuono; Il biochimico statunitense che isolò l insulina; Il nome dell attrice statunitense Stone; Gertrude __, Scrittrice statunitense ; Cerca nelle Definizioni