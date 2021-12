La definizione e la soluzione di: Tessuto sintetico lucido che imita la seta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ACETATO

Significato/Curiosità : Tessuto sintetico lucido che imita la seta

Shantung (categoria seta) Disambiguazione – Se stai cercando la provincia cinese, vedi Shandong. Lo shantung è un Tessuto di seta selvaggia (tussah), di colore unito, caratterizzato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con tessuto; sintetico; lucido; imita; seta; tessuto dal quale tutta l acqua è evaporata; Un rigido tessuto di seta d origine persiana; Cucire una piega di tessuto come rifinitura; tessuto molto leggero chiamato velo crespo fra; Un computo sintetico e definitivo; Lo è un metodo di ricerca tutt'altro che sintetico ; Rivestimento sintetico in poliestere e poliuretano; Materiale sintetico per piste sportive; Operazione che consiste nel ricoprire i metalli di uno strato lucido ; Tutt'altro che lucido ; Un lucido tessuto di cotone; Niente affatto lucido ; Piazzola delimita ta e coltivata a fini ornamentali; Il Ballantini che imita Valentino; Scarsità, limita tezza; La Virginia comica e imita trice televisiva; Un rigido tessuto di seta d origine persiana; Stazione balneare del Grosseta no; In seta e in velluto; La scienza che si occupa dei bachi da seta ; Cerca nelle Definizioni