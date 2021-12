La definizione e la soluzione di: Il succo ottenuto da un agrume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPREMUTA

Significato/Curiosità : Il succo ottenuto da un agrume

succo di frutta origine. Se il succo viene preparato diluendo un succo di frutta concentrato, il prodotto ottenuto deve essere etichettato come: "succo di... da concentrato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con succo; ottenuto; agrume; succo so frutto; L acido contenuto nel succo di limone; Un ortaggio... succo so | Venerdì 26 novembre 2021; Dà un succo molto amaro; ottenuto pagando; Totale numerico ottenuto in una gara o concorso; Il combustibile ottenuto dalla spazzatura; L'utile ottenuto da un'attività economica; Parte di agrume che si può candire; Un piccolo agrume simile alla clementina; Un grosso agrume ; L'agrume simile a un grosso limone bitorzoluto; Cerca nelle Definizioni