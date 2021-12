La definizione e la soluzione di: Li spaventa un fantoccio nei campi coltivati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PASSERI

Significato/Curiosità : Li spaventa un fantoccio nei campi coltivati

Campo di Giove col raccolto vi erano il grano tenero, la patata, l'orzo e la segale coltivati nei terreni più fertili e il fagiolo, il mais e il pisello in quelli irrigui ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Il Senna pilota di F1 tre volte campi one del mondo; campi one... assennato; Un lavoratore dei campi ; I... campi dei Parigini; Delimitano i campi coltivati o i pascoli; Funghi coltivati ; Uno dei cereali più coltivati ; I tipici fiori coltivati in Olanda;