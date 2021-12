La definizione e la soluzione di: La regione con Porto Cervo e Alghero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SARDEGNA

Significato/Curiosità : La regione con Porto Cervo e Alghero

Porto Cervo vedi Porto Cervo (Lazza). Porto Cervo (Poltu Celvu in gallurese) è una frazione del comune di Arzachena, nella Provincia di Sassari (SS), regione storico-geografica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con regione; porto; cervo; alghero; regione austriaca con capoluogo Innsbruck; Storica regione francese con Strasburgo; regione spagnola di Granada e Siviglia; Cambia da regione a regione ; Rapporto tra persone; Quantità di biscotti cotti sullo stesso supporto ; Autocarri usati per trasporto merci o traslochi; Arma medievale per buttare giù porte e porto ni; , Le hanno lepre e cervo ; cervo a coma palmate; Lo è la specie del corvo ma non del cervo ; È più piccola del cervo ; La provincia di alghero e Stintino; È rinomato quello rosso di Sciacca e di alghero ; La zona sarda con alghero ; Gli abitanti di Barcellona e alghero ; Cerca nelle Definizioni