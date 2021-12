La definizione e la soluzione di: Si realizzano aggiungendo una voce su un labiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DOPPIAGGI

Significato/Curiosità : Si realizzano aggiungendo una voce su un labiale

Fandub che, attraverso siti dedicati e forum o altri strumenti, si organizzano in gruppi e realizzano, per lo più, doppiaggio di film, episodi di serie tv e cartoni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con realizzano; aggiungendo; voce; labiale; Si realizzano per le fondamenta; realizzano film; Auto che i carrozzieri realizzano per i saloni; Le api la realizzano nei fiori; Lo si diventa raggiungendo la piena maturità; Si rincara... aggiungendo dell’altro; Si rincara aggiungendo ; Come la voce fuoricampo che racconta; Una voce acuta... non proprio vera; voce senza consonanti; Fa alzare la voce ; Consonante bilabiale ; Una consonante bilabiale ; Cerca nelle Definizioni