Soluzione 9 lettere : PARADOSSO

Significato/Curiosità : Ragionamento come quello di Achille e la tartaruga

Paradossi di Zenone le posizioni successivamente occupate dalla tartaruga e così la distanza tra Achille e la lenta tartaruga pur riducendosi verso l'infinitamente piccolo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

