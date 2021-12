La definizione e la soluzione di: Quelle di CO2 sono limitate per il bene ambientale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : EMISSIONI

Significato/Curiosità : Quelle di CO2 sono limitate per il bene ambientale

Sostenibilità (reindirizzamento da Sostenibilità ambientale) caratteristica di un processo o di uno stato che può essere mantenuto a un certo livello indefinitamente. In ambito ambientale, economico e sociale, essa è il processo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con quelle; sono; limitate; bene; ambientale; Sono svizzere quelle del Papa; quelle mezze... non ci sono più; Con Elio suonano quelle Tese; Hanno gli occhi quelle del film horror del 2006; Scaglie bianche che possono prodursi fra i capelli; sono scroscianti se il pubblico è soddisfatto; Lo sono il Dollaro, l Euro, lo Yen, ecc; Lo sono fluoro e bromo nella tavola periodica; Scarsità, limitate zza; limitate , anguste; limitate zza di risorse in economia; Visuali limitate ma suggestive; Si fanno per bene ficenza; A messa, rito in cui si mangia l ostia bene detta; Utili a suonare bene , come sono certe d; Ha diritto ad un bene espropriato; Uno standard per veicoli a basso impatto ambientale ; Formano il particolato in chimica ambientale ; Un cuoio a basso impatto ambientale ; Quello ambientale può essere alto o basso; Cerca nelle Definizioni