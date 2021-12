La definizione e la soluzione di: Piccola cappella o nicchia che ospita una statua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EDICOLA

Significato/Curiosità : Piccola cappella o nicchia che ospita una statua

cappella Sansevero vicolo una volta sormontato da un ponte sospeso che consentiva ai membri della famiglia di accedere privatamente al luogo di culto. La cappella ospita capolavori ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

