La definizione e la soluzione di: Muro su cui si basa la struttura della casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PORTANTE

Significato/Curiosità : Muro su cui si basa la struttura della casa

casa a graticcio Se stai cercando la costruzione antica in Campania, vedi casa a Graticcio (Ercolano). La casa a graticcio o a traliccio si basa su un metodo di creazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

