La definizione e la soluzione di: Menzogna diffusa per infamare qualcuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CALUNNIA

Significato/Curiosità : Menzogna diffusa per infamare qualcuno

Frammenti dei lirici greci a più riprese enuncia: "So essere amico a chi mi è amico, ma odiare e infamare il nemico" (fr. 54 T). L'occasione più nota degli iracondi sfoghi del poeta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

