La definizione e la soluzione di: Duplicato Un minerale, carbonato di rame, di colore verde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MALACHITE

Significato/Curiosità : Duplicato Un minerale, carbonato di rame, di colore verde

Diete vegetariane (sezione Minerali) gli altri minerali (cromo, fluoro, fosforo, magnesio, manganese, molibdeno, potassio, rame, selenio) le diete vegetariane sono in grado di fornire introiti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con duplicato; minerale; carbonato; rame; colore; verde; duplicato illegalmente come un prodotto digitale; In geologia un minerale contenente piombo; minerale molto diffuso dall aspetto metallico; L acqua minerale ... né liscia né gassala; _ blu: una diffusa acqua minerale ; Si elimina prendendo il bicarbonato ; Nome comune del carbonato di potassio; Noto marchio di bicarbonato oggi ditta immobiliare; Un minerale, carbonato di rame, di colore verde; Quella senile è un deteriorame nto delle facoltà; Carame lle alla Cola da 10 centesimi; Aprire regali o carame lle; Il rame del chimico; Il rosso colore primario; Il colore del Torino calcio; Il colore del cielo nuvoloso; Il colore della maglia della Reggina; Successo sempreverde ing; Il liquore detto la fata verde ; Tra bruno e verde ; In un imbarcazione ha luce rossa a sinistra e verde a destra; Cerca nelle Definizioni