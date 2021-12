La definizione e la soluzione di: Dar da bere a chi ne ha bisogno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DISSETARE

Significato/Curiosità : Dar da bere a chi ne ha bisogno

Galateo (costume) (categoria P1417 letta da Wikidata) può dar luogo a codificazioni scritte. Il primo autore del Galateo fu Clemente Alessandrino che nel suo Il pedagogo propose le regole per stare a tavola ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

