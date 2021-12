La definizione e la soluzione di: Con un grande raggio d azione: ad ampio __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPETTRO

Significato/Curiosità : Con un grande raggio d azione: ad ampio __

U-Boot Tipo IX (sezione Tipo IX-D2) come un sommergibile a largo raggio con una maggiore autonomia del più piccolo Tipo VII. Gli U-Boot Tipo IX operarono con un raggio talmente ampio da permettere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Cerca nelle Definizioni