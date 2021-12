La definizione e la soluzione di: Villa rustica di campagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CASALE

Significato/Curiosità : Villa rustica di campagna

Villa romana Villa rustica, la residenza con funzioni di fattoria occupata in modo permanente dai servi o dagli schiavi che ci lavoravano per i padroni. La Villa rustica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

