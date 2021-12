La definizione e la soluzione di: __ Umbra: è nota per le acque. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NOCERA

Significato/Curiosità : __ Umbra: e nota per le acque

Umbria (sezione Principali resti archeologici della preistoria e protostoria dell'Umbria) 23 °C circa), ma con picchi che superano i 40° nella Valle Umbra. Le precipitazioni sono per lo più comprese fra i 700 ed i 1.100 mm (Perugia: 893 mm) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

