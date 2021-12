La definizione e la soluzione di: Totale numerico ottenuto in una gara o concorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PUNTEGGIO

Significato/Curiosità : Totale numerico ottenuto in una gara o concorso

Ginnastica artistica 1903 con metodi di gara differenti: finali a squadre/concorso individuale/finali ad attrezzo o concorso individuale/finali ad attrezzo o solo finali ad attrezzo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

I caratteri del sistema numerico in base 16; In squilibrio numerico ; Il combustibile ottenuto dalla spazzatura; L'utile ottenuto da un'attività economica; Il bottino ingiustamente ottenuto ; Il fine antipasto ottenuto dalle uova di storione; Viene aggiudicato con una gara pubblica; Lamina che gara ntisce la tenuta stagna d uno scafo; Nei contratti è il denaro versato come gara nzia; Tra quelli in gara è il meno quotato ing; Rendono interessante il concorso ; Il concorso con sei numeri; Terza e quarta in concorso ; Sono pari in un concorso lat;