La definizione e la soluzione di: Un tipo di pomodoro diffuso in Piemonte e Sardegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CAMONE

Significato/Curiosità : Un tipo di pomodoro diffuso in Piemonte e Sardegna

Focaccia (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) chimico; nella zona di Rimini è diffuso un tipo molto più sottile, senza strutto e senza lievito. Spianata, diffusa in tutta la Romagna; alta e rettangolare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con tipo; pomodoro; diffuso; piemonte; sardegna; Un tipo di treno veloce di una volta; Un tipo di mela un cane retriever ing; tipo ... di superlativo; tipo di esame; Piatto tipico bolognese con cipolla e pomodoro ; Nella pizza margherita con pomodoro e mozzarella; Si estrae dal pomodoro ; Un pomodoro indimenticato scultore; Il diffuso re della radio; Il diffuso tablet della Apple; Un camper molto diffuso nella MotoGP ing; La public ha un azionariato diffuso ; Lago piemonte se; È sotto il piemonte ; Una specialità piemonte se; Piatto piemonte se con fagioli, riso e salame; I confini della sardegna ; Una delle province della sardegna ; Nota isola a nord-ovest della sardegna ; Una corsa equestre in sardegna : Sa __ e nanti; Cerca nelle Definizioni