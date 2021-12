La definizione e la soluzione di: Il testo sacro con sure e manzil. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CORANO

Significato/Curiosità : Il testo sacro con sure e manzil

Corano (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagina) Il Corano (in arabo: ???????, al-Qur?an; letteralmente: «la lettura» o «la recitazione salmodiata») è il testo sacro dell'Islam. Per i musulmani il Corano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con testo; sacro; sure; manzil; Estraneo, fuori contesto ; Contiene testo nei fumetti agglomerato di vapore; Ad ogni modo il cmq dei messaggi di testo ; Riguardanti il significato delle parole in un testo ; Resto sacro del Tempio di Gerusalemme: Muro del __; Scrisse Il bosco sacro ; Sterminio, massacro ; Libro sacro degli Ebrei; Misure agrarie estere; Le misure convenzionali degli abiti; Antiche misure terriere; Misure di peso; Cerca nelle Definizioni