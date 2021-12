La definizione e la soluzione di: In testa per proteggere i capelli... o asciugarli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CASCHI

Significato/Curiosità : In testa per proteggere i capelli... o asciugarli

Episodi di Maledetti scarafaggi (quarta stagione) (sezione I capelli) Jack e i due gatti si perdono in natura, il che si rivela piuttosto spaventoso... Oggy ha appena lavato i suoi vestiti, e sta per asciugarli, quando ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con testa; proteggere; capelli; asciugarli; Hanno la testa ... tra le nuvole; Il trauma che interessa la testa ; Si portava in testa ; Prima e terza in testa ; Si deve proteggere quella amazzonica; Allertano... per proteggere ; proteggere dal caldo e dal freddo; Lo indossa il puglie per proteggere il sorriso; Pinza per capelli ; Ci si reca per farsi barba e capelli ; Arrampicati... come certi capelli ; Lo sono i capelli di Mimi; Cerca nelle Definizioni