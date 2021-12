La definizione e la soluzione di: Sulla spiaggia non sabbiosa è fatta di sassolini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GHIAIA

Significato/Curiosità : Sulla spiaggia non sabbiosa e fatta di sassolini

Emilia-Romagna (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) e sabbiosa assai uniforme; gli ampi arenili e il mare poco profondo si prestano assai bene all'attività turistica balneare. Il reticolo idrografico è ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

sulla __, celebre romanzo di Jack Kerouac; Si muove a elle sulla scacchiera; Non si vedono sulla pelle nera; Bellissima città sulla Costa Azzurra; Si costruiscono in spiaggia : castelli di __; Cetaceo che può spiaggia rsi; Il capanno sulla spiaggia ; Una spiaggia dello sbarco in Normandia; Roccia sabbiosa ; Striscia sabbiosa ; Spiaggia sabbiosa ; Una spiaggia sabbiosa ; Costruzione provvisoria fatta con materiali di recupero; Frase fatta : Senza __ tempo in mezzo!; Coltura fatta in laboratorio; Soddisfatta ... a tavola; sassolini d oro; Ritrovò la strada di casa disseminando sassolini ; I sassolini d'oro;