La definizione e la soluzione di: Struttura o concetto relativo a una frase. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COSTRUTTO

Altre definizioni con struttura; concetto; relativo; frase; struttura per la vendita di giornali o bibite; struttura attrezzata per tende e roulotte ing; Possono comportarli le ristruttura zioni aziendali; Mancanza di connessione tra i componenti d una struttura ; Preconcetto , non verificato; Frase breve e concetto sa; Lo è un concetto travisato; In modo preconcetto , senza prove lat; relativo alle discipline di esercizio fisico; relativo all antica civiltà dei faraoni; relativo allo studio di tessuti organici; relativo ad una barriera... aerodinamica; In una celeberrima frase storica, “iacta est”; Breve frase orecchiabile; Una frase di Titti: “mi è __ di vedele un gatto”; frase fatta: Senza __ tempo in mezzo!; Cerca nelle Definizioni