La definizione e la soluzione di: Stanza vicino alla chiesa dove si prepara la messa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SAGRESTIA

Significato/Curiosità : Stanza vicino alla chiesa dove si prepara la messa

Palazzo di Westminster (sezione Altre stanze) anche altre stanze importanti. All'estremità meridionale del Palazzo si trova la Robing Room, la Stanza in cui il Sovrano si prepara per la cerimonia di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

