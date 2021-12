La definizione e la soluzione di: Sostengono gli alberi in terra e li nutrono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RADICI

Significato/Curiosità : Sostengono gli alberi in terra e li nutrono

Rastafarianesimo (sezione Dottrina e caratteristiche fondamentali) Selassié I, i rastafariani nutrono un particolare rispetto per le altre culture religiose, ripudiando comunque ogni politeismo, e parlano di "parentela spirituale" ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con sostengono; alberi; terra; nutrono; Alte strutture metalliche che sostengono cavi; Cavi che sostengono di lato l'albero della barca; sostengono gli spartiti; sostengono il trinchetto; Abbondano di alberi ; Vivaio di alberi di Natale; Una successione di alberi ; alberi altissimi dalle foglie ovali; Fase di partenza in cui l aereo si stacca da terra ; Pescherecci del Mediterra neo; La linea illusoria tra terra e mare; Lo strumento del contadino per rivoltare la terra ; Si nutrono di foglie di gelso; Animali che si nutrono di altri animali; Si nutrono di legno; nutrono la regina con la pappa reale; Cerca nelle Definizioni