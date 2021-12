La definizione e la soluzione di: Snack pomeridiano per spezzare la fame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MERENDA

Altre definizioni con snack; pomeridiano; spezzare; fame; Si può farlo allo snack bar; snack salato croccante e sottile ing; Nota azienda novarese di dolci, snack e cracker; Possono essere anche dette snack ; Un pasto pomeridiano ; Un microsonno pomeridiano ; Lo spettacolo teatrale pomeridiano ; Il riposino pomeridiano in Spagna; spezzare , infrangere; Coltelli da macellaio per tagliare e spezzare ; Tale da spezzare i nervi; Non ha più fame d altro; fame da lupi; È infame in un saggio di Alessandro Manzoni; Gli animali più fame lici;