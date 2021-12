La definizione e la soluzione di: Riempire un buco nel muro per livellare la parete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STUCCARE

Altre definizioni con riempire; buco; muro; livellare; parete; Piccoli riquadri spesso da riempire o barrare; riempire o ricaricare... a Londra ing; riempire di gente; Stipare, riempire eccessivamente; Il buco nel mento; Un buco ... tra i monti; Guardare dal buco della serratura; Il gas del buco ; Resto sacro del Tempio di Gerusalemme: muro del __; Si espandono nel muro grazie a una vite; Appesi al muro , sono pieni di date; Si apre nel muro ; Utensile piatto usato per livellare glasse; Si usano per livellare i terreni; Macchina per livellare i terreni; Si usa per livellare i terreni; Costa, parete a picco; Un artistico drappo fissato alla parete ; La parete toracica; Si usa per fissare un foglio a una parete porosa; Cerca nelle Definizioni