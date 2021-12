La definizione e la soluzione di: Quello siciliano trainato da cavalli è colorato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CARRETTO

Significato/Curiosità : Quello siciliano trainato da cavalli e colorato

Sicilia (reindirizzamento da Regione Siciliana) Sicilia in siciliano, S?c?lia in galloitalico di Sicilia, Siçillja in arbëresh, S??e??a in neogreco), ufficialmente denominata Regione Siciliana (e non Regione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

