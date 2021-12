La definizione e la soluzione di: Quello di consolazione lo riceve chi non ha vinto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PREMIO

Altre definizioni con quello; consolazione; riceve; vinto; quello siciliano trainato da cavalli è colorato; quello Vaticano II iniziò nel 1962; quello alla risposta si paga al telefono; quello del cavallo viene ferrato; Il premio di consolazione di un gioco a estrazione; consolazione , sostegno; Quello subliminale si riceve a livello inconscio; riceve un canone d affitto; Vi si riceve l ospite; Se si accende, riceve ; Il Nobel vinto da Marie e Irene Joliot-Curie; Sicuro e convinto ; vinto dall astronoma Andrea Ghez: Nobel per la __; Corradino di __: fu vinto a Tagliacozzo 1268; Cerca nelle Definizioni