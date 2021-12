La definizione e la soluzione di: Quelle mezze... non ci sono più. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STAGIONI

Significato/Curiosità : Quelle mezze... non ci sono piu

Altre definizioni con quelle; mezze; sono; Con Elio suonano quelle Tese; Hanno gli occhi quelle del film horror del 2006; quelle di Lucio Battisti... erano innocenti; Mark Twain racconta quelle di Tom Sawyer; I suoi baci sono dolci costutuiti di due mezze sfere unite da una farcitura; Uno che non conosce le mezze misure; Le mezze tritano; Secondo un cliché, quelle mezze non esistono più; Nave su cui possono atterrare velivoli; Quelli toscani sono con patè di fegatelli; Fragole, more, mirtilli lo sono di bosco; Così sono dette le mani dello spendaccione; Cerca nelle Definizioni