La definizione e la soluzione di: In quelle dei pantaloni ci stanno piccoli oggetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TASCHE

Significato/Curiosità : In quelle dei pantaloni ci stanno piccoli oggetti

Servo muto (categoria oggetti per la casa) appendere le giacche, una barra orizzontale per i pantaloni, e a volte un ripiano per riporre oggetti di uso quotidiano come chiavi e portafogli. Alcuni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con quelle; pantaloni; stanno; piccoli; oggetti; quelle monarca hanno ali arancioni e contorni neri; quelle romane erano lunghe 1,48 km l una; Erano rosse quelle dei Mille; quelle nere sono temibili ragni; Fondo di... pantaloni ; Soldato che diede nome a una foggia di pantaloni ; Negozio di pantaloni spesso strappati; Nei pantaloni lascia scoperta la caviglia; Non dire le cose come stanno ; stanno bene a fondi; stanno in mezzo al coro; Non stanno né in cielo né in terra; piccoli roditori che compiono disastrose migrazioni in massa; piccoli riquadri spesso da riempire o barrare; piccoli esseri víventi; piccoli porti; oggetti abbinati; Marasma, catasta di oggetti alla rinfusa; Componenti dei freni a disco soggetti a usura; Tratta degli oggetti volanti non identificati; Cerca nelle Definizioni