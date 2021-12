La definizione e la soluzione di: Quartiere di isolamento delle minoranze etniche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Quartiere di isolamento delle minoranze etniche

Rom in Italia (categoria Gruppi etnici in Italia) camminanti) sono una minoranza etnica in Italia. La loro presenza varia (secondo stime diverse) dalle 90.000 alle 140.000 persone, di cui circa 70.000 con ...