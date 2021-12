La definizione e la soluzione di: Le prende chi stona cantando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STECCHE

Significato/Curiosità : Le prende chi stona cantando

Altre definizioni con prende; stona; cantando; L anno che si prende per sé stessi; Un errore che si prende ; È meglio pescarlo che prende rlo; Gruppo di scimmie che comprende il babbuino; Cantante terribile: stona to come una __; Nella smorfia napoletana si associa alle bastona te; Pietre da incastona re; Arte negata agli stona ti; Trascorrono l estate... cantando ; Cristina D'Avena esordì cantando ne il valzer; Si sciolgono... cantando ; Cerca nelle Definizioni