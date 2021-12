La definizione e la soluzione di: Piccoli roditori che compiono disastrose migrazioni in massa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LEMMING

Altre definizioni con piccoli; roditori; compiono; disastrose; migrazioni; massa; piccoli riquadri spesso da riempire o barrare; piccoli esseri víventi; piccoli porti; Ridursi in piccoli frammenti; Veleno utile a liberarsi di insetti e roditori ; roditori da cantine; I roditori onnivori da alcuni detti pantegane; roditori aculeati; Le compiono gli eroi; compiono lunghe migrazioni; Gruppi criminali che compiono reati ambientali; Si compiono per superare un'indecisione; Compiono lunghe migrazioni ; migrazioni con conseguenti dispersioni dei popoli; Il massa crante selciato di corse ciclistiche; Una massa estesa ineguale che copre il cielo; Sterminio, massa cro; Spesso vi indugia un massa ggio alla testa; Cerca nelle Definizioni