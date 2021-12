La definizione e la soluzione di: La pianta aromatica detta erba del re. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BASILICO

Significato/Curiosità : La pianta aromatica detta erba del re

Portulaca oleracea (reindirizzamento da erba porcellana) La portulaca (Portulaca oleracea L.), detta anche porcellana o porcacchia, o erba fratesca, in lingua napoletana erba pucchiacchella, è una pianta appartenente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

