La definizione e la soluzione di: Paragonare cose o persone: mettere a __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONFRONTO

Significato/Curiosità : Paragonare cose o persone: mettere a __

Proprietà (diritto) (reindirizzamento da Acquisto a titolo originario) possibilità di Paragonare continuamente gli atti del governo con lo scopo di ogni istituzione sociale, non si lascino mai opprimere o avvilire dalla tirannia; ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con paragonare; cose; persone; mettere; Si compiono nelle imprese faticose ; Faticose camminate; Rivoltare le cose a proprio favore: rigirare la __; Non dire le cose come stanno; persone con il compito di amministrare; Lo sono le persone che non amano fare voli pindarici; persone infide; Animali cui si paragonano le persone vili; Esplicitare gli intenti: mettere le carte in __; mettere al sole degli alimenti per disidratarli; Rimettere insieme; mettere a punto; Cerca nelle Definizioni